Демократична і стабільна Україна не може бути загрозою хоча б комусь. Про це заявив на пресконференції генсек НАТО Єнс Столтенберг.

До теми Дипломатія може не спрацювати, – у НАТО допускають агресію Росії та пригрозили наслідками

НАТО пообіцяло підтримку Україні

За словами Столтенберга, саме це є причиною того, що НАТО радо є партнером суверенної держави.

Водночас він заявив, що організація готова забезпечити нашу державою такою підтримкою, яку тільки може надати державі, що не входить у Альянс.

Демократична і стабільна Україна не може бути загрозою хоча б комусь, тому НАТО радо є партнером суверенної країни. Альянс готовий надати таку підтримку, яку може надати не союзнику члену-НАТО,

– сказав Столтенберг.

Позиція НАТО щодо України

Перше у 2022 році засідання голів оборонних відомств країн НАТО заплановане на 12 – 13 січня. Україна та Грузія – у списку запрошених.

Очільники МЗС НАТО у п'ятницю, 7 січня, провели термінове засідання. Політики закликали Росію до деескалації та діалогу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг попереджав, що будь-яка наступна агресія проти України дорого коштуватиме Росії. Водночас він наголосив, що союзники роблять все для того, щоб знайти політичний шлях уперед.

Вас може зацікавити, як Україну запросили на засідання НАТО: дивіться відео