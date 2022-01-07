Демократична і стабільна Україна не може бути загрозою хоча б комусь. Про це заявив на пресконференції генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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НАТО пообіцяло підтримку Україні

За словами Столтенберга, саме це є причиною того, що НАТО радо є партнером суверенної держави.

Водночас він заявив, що організація готова забезпечити нашу державою такою підтримкою, яку тільки може надати державі, що не входить у Альянс.

Демократична і стабільна Україна не може бути загрозою хоча б комусь, тому НАТО радо є партнером суверенної країни. Альянс готовий надати таку підтримку, яку може надати не союзнику члену-НАТО,
– сказав Столтенберг.

Позиція НАТО щодо України

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