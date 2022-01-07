Про це генеральний секретар Північноатлантичного альянсу повідомив під час брифінгу 7 січня.
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Єнс Столтенберг заявив, що будь-яка наступна агресія проти України матиме значні наслідки та багато коштуватиме Росії. Водночас, за його словами, союзники роблять все для того, щоб знайти політичний шлях уперед.
Джерело:24 канал
Про це генеральний секретар Північноатлантичного альянсу повідомив під час брифінгу 7 січня.
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Новина доповнюється…