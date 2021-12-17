Держдеп США повідомив, що між США і Німеччиною є домовленості та розуміння. Розглядають навіть зупинку газогону, якщо Росія знову розпочне збройну агресію.
До теми США дадуть відповідь на "гарантії безпеки" від Кремля вже наступного тижня, – Bloomberg
"У нас відбулися хороші обговорення з новим урядом Німеччини. Вони зробили кілька дуже рішучих заяв по "Північному потоку-2" і щодо своєї постійної підтримки угоди, яку ми з ними уклали", – повідомляють у Держдепі.
"Північний потік-2": останні новини
- Першу нитку "Північного потоку-2" наповнили технічним газом 18 жовтня 2021 року.
- Другу нитку газогону почали наповнювати газом 17 грудня, хоча сертифікації трубопровід так і не отримав.
- Сертифікацію "Північного потоку-2", швидше за все, не затвердять на початку 2022 року. Таку заяву зробив німецький регулятор – Федеральне мережеве агентство.
- Президент України Володимир Зеленський сказав, що "Північний потік-2" є серйозним інструментом для діалогу з Росією. Він вважає, що через цей важіль можна змусити Володимира Путіна вести розмову.