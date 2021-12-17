На офіційному сайті "Північного потоку-2" кажуть, що другу нитку заповнюватимуть поступово, аби досягнути необхідного рівня об'єму та тиску.
Важливо Рішення щодо "Північного потоку-2" не ухвалять в першій половині 2022, – регулятор
Крім того, за другою ниткою завершили пусконалагоджувальні роботи для контролю цілісності газопроводу. Додали, що про наступні технічні кроки додатково повідомлятимуть.
Газопровід не має сертифікації
У Німеччині не розраховують, що "Північний потік 2" запустять у січні 2022 року. Офіційна представниця Мінекономіки Німеччини Cюзанне Унград зазначила, що газ піде газопроводом тоді, коли буде завершено процес сертифікації.
Призупинення сертифікації: що відомо
- 10 вересня 2021 року у Росії заявили про завершення будівництва.
- Однак "Північний потік-2" не можуть запустити, оскільки перед тим газопровід має пройти сертифікацію. Він має відповідати пакету законів щодо внутрішнього ринку блакитного палива та електроенергії в Європейському Союзі.
- У листопаді сертифікацію "Північного проєкту-2" зупинили. Щоб отримати дозвіл на експлуатацію, мають провести реорганізацію відповідно до німецького законодавства.
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