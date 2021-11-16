Федеральне мережеве агентство дійшло висновку, що Nord Stream 2 AG може бути сертифікований лише за умови, якщо проведе реорганізацію відповідно до німецького законодавства.

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Штаб-квартира оператора розташована у місті Цуге (Швейцарія). Тому для управління частиною, розташованою на німецькій території, оператор вирішив започаткувати дочірню компанію.

Процедуру сертифікації буде припинено доти, доки основні активи та людські ресурси не будуть передані дочірній компанії,

– пояснили у регуляторі.

Коли ці вимоги будуть виконані, регулятор зможе відновити свою експертизу в решту 4-місячного періоду, встановленого законом, підготувати проєкт рішення та надати його Єврокомісії.

Зверніть увагу! На тлі зупинки сертифікації "Північного потоку-2" ціни на газ в Європі миттєво злетіли. Як свідчать дані біржі ICE, 1 тисяч метрів кубічних коштує 1 041 доларів.

Процедура сертифікації "Північного потоку-2"