Федеральное сетевое агентство пришло к выводу, что Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован только при условии, если проведет реорганизацию в соответствии с немецким законодательством.

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Штаб-квартира оператора расположена в городе Цуге (Швейцария). Поэтому для управления частью, расположенной на немецкой территории, оператор решил основать дочернюю компанию.

Процедура сертификации будет прекращена до тех пор, пока основные активы и человеческие ресурсы не будут переданы дочерней компании,

– пояснили в регуляторе.

Когда эти требования будут выполнены, регулятор сможет возобновить свою экспертизу в остаток 4-месячного периода, установленного законом, подготовить проект решения и предоставить его Еврокомиссии.

Обратите внимание! На фоне остановки сертификации "Северного потока-2" цены на газ в Европе мгновенно взлетели. Как свидетельствуют данные биржи ICE, 1 тысяча метров кубических стоит 1 041 долларов.

Процедура сертификации "Северного потока-2"