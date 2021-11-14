Глава МИД Британии призвала укреплять связи с надежными партнерами. Об этом Элизабет Трасс сообщила в интервью 13 ноября.

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Великобритания призвала бойкотировать "Северный поток-2"

Это (газопровод – 24 канал) рискует подорвать европейскую безопасность, дав возможность России усилить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ, несмотря на пандемию, что напоминает нам о важности наличия разнообразных цепочек поставок, чтобы избежать стратегической зависимости от ненадежных партнеров,

– объяснила Трасс.

Политик добавила, что хочет, чтобы "к нам присоединились все наши друзья в Европе".

Элизабет Трасс пояснила, что "это значит выступить вместе, например, против эксплуатации газопровода "Северный поток-2".

По мнению главы МИД Великобритании, стоит углублять инвестиционные и торговые связи с теми странами, которые следуют правилам и позволяют процветать свободной рыночной экономике.

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