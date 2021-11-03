Эксперты Bloomberg предполагают, что процесс сертификации российского газопровода немецким регулятором может затянуться до 8 мая 2022 года.
Важно Германия пошла на уступки России: "Северный поток-2" ждет жесткий ответ
Именно до этого времени Германия и Еврокомиссия имеют право рассматривать этот вопрос в соответствии с правовыми нормами.
Российскому "Северному потоку-2" может потребоваться еще несколько месяцев. Трубопровод может быть одобрен только 8 мая, если регулятивные органы будут использовать все отведенное на это время,
– говорится в сообщении.
Готов ли "Северный поток-2" к запуску
Российский газопровод уже на половину готов к запуску. Вторую нитку газопровода до конца года собираются заполнить технологическим газом. Между тем первая нитка газопровода уже готова к полноценному использованию.
Какова процедура сертификации газопровода
- Прежде чем запуститься, российский трубопровод должен получить соответствующие сертификаты в Евросоюзе. "Северный поток-2" должен соответствовать правилам Третьего энергопакета.
- Это пакет законов по внутреннему рынку газа и электроэнергии в Европейском Союзе. Его цель – более открытые газовые и энергетические рынки.
- "Нафтогаз" 18 октября подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2". Украина постарается доказать, что газопровод не может быть сертифицирован.