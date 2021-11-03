Эксперты Bloomberg предполагают, что процесс сертификации российского газопровода немецким регулятором может затянуться до 8 мая 2022 года.

Важно Германия пошла на уступки России: "Северный поток-2" ждет жесткий ответ

Именно до этого времени Германия и Еврокомиссия имеют право рассматривать этот вопрос в соответствии с правовыми нормами.

Российскому "Северному потоку-2" может потребоваться еще несколько месяцев. Трубопровод может быть одобрен только 8 мая, если регулятивные органы будут использовать все отведенное на это время,

– говорится в сообщении.

Готов ли "Северный поток-2" к запуску

Российский газопровод уже на половину готов к запуску. Вторую нитку газопровода до конца года собираются заполнить технологическим газом. Между тем первая нитка газопровода уже готова к полноценному использованию.

Какова процедура сертификации газопровода