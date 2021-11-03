Експерти Bloomberg припускають, що процес сертифікації російського газопроводу німецьким регулятором може затягнутися до 8 травня 2022 року.
Важливо Німеччина пішла на поступки Росії: на "Північний потік-2" чекає жорстка відповідь
Саме до цього часу Німеччина та Єврокомісія мають право розглядати це питання відповідно до правових норм.
Російському "Північному потоку-2" може знадобитися ще кілька місяців. Трубопровід може бути схвалений лише 8 травня, якщо регулятивні органи використовуватимуть весь відведений на це час,
– мовиться у повідомленні.
Чи готовий "Північний потік-2" до запуску
Російський газопровід вже на половину готовий до запуску. Другу нитку газогону до кінця року збираються заповнити технологічним газом. Тим часом перша нитку газопроводу вже готова до повноцінного використання.
Яка процедура сертифікації газопроводу
- Перш ніж запуститися, російський трубопровід повинен отримати відповідні сертифікати у Євросоюзі. "Північний потік-2" повинен відповідати правилам Третього енергопакета.
- Це пакет законів щодо внутрішнього ринку газу та електроенергії у Європейському Союзі. Його мета – більш відкриті газові та енергетичні ринки.
- "Нафтогаз" 18 жовтня подав заявку на участь у сертифікації "Північного потоку-2". Україна намагатиметься довести, що газопровід не може бути сертифікований.