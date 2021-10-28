Это один из промежуточных этапов на пути к полному запуску российской трубы. В своем заключении немецкое Минэнерго пришло к выводу, что запуск СП2 абсолютно безопасен для ЕС.

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В своем заявлении Минэнерго Германии уверяет, что прежде чем сделать выводы, они провели консультации со своими соседями, это:

страны Балтии;

Италия;

Австрия;

Польша;

Словакия;

Чехия;

Венгрия.

Украины в этом списке нет, хотя согласно соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, все члены Евросоюза обязаны проводить с Украиной консультации по энергетическим вопросам, ведь Украина является одним из крупнейших транзитеров газа.

Европа – в тотальной зависимости

Прежде чем запускать новые пути поставок, ЕС должен согласовать это со всеми странами-транзитерами газа. Однако Германия это проигнорировала. По мнению главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, Украине на этих консультациях точно было что сказать немцам, потому, похоже, они и провели их без нас.

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И Витренко здесь полностью прав. Ведь еще вчера Германия настаивала на том, что "Северный поток-2" должен соответствовать нормам европейской энергетической директивы, согласно которой одна компания не может одновременно добывать газ и качать его через трубу, которой она же и владеет.

Это ставит Европу в тотальную зависимость от одной компании – "Газпрома". И если это так, то после запуска СП2, нынешний газовый кризис может показаться цветочками.

Однако Минэнерго Германии решает, что такое положение "Газпрома" не несет никакой опасности ни Германии, ни ЕС в целом. Что, конечно же, абсурд. Похоже, что нынешнее правительство Германии, из последних сил пытается отработать деньги крупных корпораций, ведь осталось им у власти совсем недолго.

Немецкий регулятор может прогнуться

Не стоит думать, что война Украины против СП2 уже проиграна. Нет, у нас еще есть шансы. Следующее слово за немецким регулятором, он должен вынести свой вердикт уже в декабре. Тогда же, кстати, должен заработать и новый состав Бундестага.

К счастью, немецкий регулятор энергетики чаще ориентируется даже не на свои органы власти, а на общеевропейское законодательство. Более того, именно Регулятор принимает решение о том, кто будет участвовать в сертификации российской трубы. И здесь в игру вступает Киев, ведь накануне Украина подала заявку на участие в сертификации СП2.

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Однако в Киеве просчитали и сценарий – как действовать если немецкий регулятор все же пойдет на уступки Кремлю. Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина, конечно, продолжит работать с немецким регулятором, но всё же основная надежда сегодня на привлечение Еврокомиссии к сертификации СП2.

У Еврокомиссии будет еще 2 месяца, после декабря, чтобы вынести свой вердикт. И здесь сделаю одну небольшую ремарку – исходя из решения Минэнерго Германии, могу предположить, что под давлением немецкого бизнеса даже жесткий немецкий регулятор может прогнуться.

Именно поэтому Украине важно штурмовать Еврокомиссию, которая может в итоге такое решение Германии остановить и заставить Газпром играть по правилам. И Брюссель, наконец-то, готов пойти против решений Германии.

"Газпром" могут заставить играть по правилам

Прошлый опыт показывает, что применение европейского антимонопольного законодательства к "Газпрому" заставляет его играть по правилам. Так было и с газопроводом ОПАЛ, против которого Польша подавала в суд, и в последствии этот суд выиграла, что заставило Россию отказаться от монополии в этом направлении.

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И вот накануне стало известно, что комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон сообщила всем министрам энергетики стран ЕС, что антимонопольная полиция Брюсселя начала сбор доказательств против "Газпрома". Компанию подозревают в намеренном создании газового кризиса в Европе, путем сокращения поставок.



Против "Газпрома" начали сбор доказательств / Фото с сайта компании

Интересно, что это расследование может сильно усмирить Москву в своих стремлениях взять в заложники Европу. В неудобное положение Россию поставил и сам Владимир Путин, который заявил, что "Газпром" готов увеличить поставки газа в Европу, а значить и снизить цены, сразу после запуска СП2.

Как говорится, на воре и шапка горит. Советник Джо Байдена по вопросам энергетики Амос Хохштейн тут подхватил этот тезис и доказал, что Кремль намеренно давит на ЕС, а потому расследование будет как нельзя кстати.

Конечно, расследование Еврокомиссии может длиться годами, но в итоге, по оценкам экспертов, запуск СП2 может стать слишком невыгодным для Кремля с экономической точки зрения. Ведь если будет доказано, что Кремль намеренно устроил кризис в Европе, Еврокомиссия может наложить штраф до 10 процентов от оборота "Газпрома" за весь 2021 год.

"Газпром" превращает газ в оружие

Пока Еврокомиссия только собирается с силами, "Газпром" уже показывает как именно газ превращается в оружие. Ни для кого не секрет, что Молдова сейчас переживает собственный энергетический кризис. В стране даже объявили чрезвычайное положение из-за недостатка газа, и всё из-за того, что с 1 октября "Газпром" прекратил поставки газа в Молдову.

К сожалению для Молдовы, Россия была единственным поставщиком многие годы, когда у власти были абсолютно пророссийские политики. Сейчас продолжаются напряженные переговоры между "Газпромом" и "Молдовагазом" о возобновлении поставок.

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И вот, согласно источникам Financial Times, Россия заявила, что готова возобновить поставки газа в Молдову и даже снизить цены на топливо, в обмен на то, что Кишинев изменит свое соглашение о свободной торговле с ЕС и отложит реформирование энергетического рынка.

Становится очевидно, что Россия рассматривает поставки газа в Молдову именно как политическое противостояние. Кремль банально пытается вернуть страну в свою орбиту, после того как там появилась демократический президент Майя Санду. Кроме того, "Газпром" не хочет допускать на рынок Молдовы никого кроме себя, а именно этого и требует либерализация энергетического рынка.

Опасность запуска "Северного потока-2"

Даже если и это не отрезвляет Европу, то предлагаю рассмотреть опасность запуска "Северного потока-2" в историческом контексте. Украина уже несколько месяцев уверяет, что как только "Северный поток-2" будет запущен, Россия перестанет качать газ через Украину.

Почему именно так и произойдет? Потому что всё это уже было! Сразу после распада Советского Союза Кремль столкнулся с тем, что все его газо и нефтепроводы проходят по территории бывших советских стран, которые теперь оказались не всегда дружественными к Москве.

Например, главные терминалы для отгрузки российской нефти находились в Польше, Литве и Латвии. Уже к началу 2000-х годов Россия возвела два терминала на своем побережье и в итоге все экспортные поставки через Польшу, Литву и Латвию сократились до нуля. Ту же судьбу повторили и терминалы в Одессе и Южном, но уже в 2010 году.

Что касается российского газа, то все пути в Европу проходили через Украину, Беларусь и Молдову, а дальше – через страны сателлиты:

Польшу;

Чехию;

Словакию;

Румынию;

Болгарию.

Но Россия планомерно отказывается и от них – ее главная задача иметь собственные достаточные мощности для поставок газа своим основным покупателям – Турции и Германии.

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Первым звоночком стал "Голубой поток" по дну Черного моря прямиком в Турцию. Это еще в начале 2000-х годов снизило наш транзит. Дальше появился Турецкий поток. Таким образом Москва обеспечила себе достаточные прямые поставки газа в Турцию в обход Украины.

Позже появился "Северный поток", который сильно снизил транзит через Польшу и Беларусь в Германию. "Северный поток-2" должен полностью положить конец зависимости Кремля от постсоветских транзитеров.

Если Европа позволит запустить СП2, максимум после 2024 года, транзит газа через Украину, Польшу и Беларусь сократиться до полного нуля. Потому и нужно бороться за свою ГТС.