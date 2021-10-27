Про це на брифінгу розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. У питанні сертифікації, за його словами, ключовою є не позиція німецького регулятора, а Європейської комісії.

Зверніть увагу Сертифікацію "Північного потоку-2" з Україною не обговорювали, – Вітренко

"Що стосується рішення німецького регулятора, то ми засмучені. І вже є позиція "Нафтогазу" з цього питання... Ми доведемо свою позицію до німецьких партнерів, ми будемо просити їх і працювати з ними над тим, щоб рішення по "Північному потоку-2" не приймалися похапцем, без ретельного аналізу і висновків", – сказав Кулеба.

Консультації щодо сертифікації російського газопроводу Німеччина провела з іншими країнами. Втім, за словами очільника НАК "Нафтогазу" Юрія Вітренка, Україну до обговорення не долучили.

Довідка. Німецьке Міністерство економіки направило висновок, де заявили про відсутність ризиків у зв'язку з сертифікацією "Північного потоку-2". У документі мовиться про те, що газогін не становитиме небезпеки для постачань до Німеччини та ЄС.

Сертифікація "Північного потоку-2": головне