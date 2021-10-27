Об этом на брифинге рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В вопросе сертификации, по его словам, ключевой является не позиция немецкого регулятора, а Европейской комиссии.

Обратите внимание Сертификацию "Северного потока-2" с Украиной не обсуждали, – Витренко

"Что касается решения немецкого регулятора, то мы расстроены. И уже есть позиция "Нафтогаза" по этому вопросу... Мы доведем свою позицию до немецких партнеров, мы будем просить их и работать с ними над тем, чтобы решения по "Северному потоку- 2" не принимались торопливо, без тщательного анализа и выводов", – сказал Кулеба.

Консультации по сертификации российского газопровода Германия провела с другими странами. Впрочем, по словам главы НАК "Нафтогаза" Юрия Витренко, Украину к обсуждению не приобщили.

Справка. Немецкое Министерство экономики направило заключение, где заявили об отсутствии рисков в связи с сертификацией "Северного потока-2". В документе говорится о том, что газопровод не будет представлять опасность для поставок в Германию и ЕС.

Сертификация "Северного потока-2": главное