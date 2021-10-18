В то же время пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются. Об этом сообщается на сайте оператора.

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По состоянию на 18 октября процедура по заполнению газом первой нитки газопровода "Северный поток-2" была завершена,

– говорится в сообщении.

Согласно плану и проектным требованиям, нить наполнена так называемым техническим газом в объеме примерно 177 миллионов кубометров, который:

Обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе;

Позволит начать транспортировку газа в дальнейшем.

К слову Худший вариант, – Витренко о вероятном запуске "Северного потока-2" уже этой зимой

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