Старший советник Госдепа США Амос Хохштайн заявил, что работу над санкциями в Штатах начали совместно с Европой. Стороны готовы оперативно реагировать на нарушения со стороны России.

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И работа по определению, какие именно санкции США и Европа готовы вводить, уже начата,

– подчеркнул Хохштайн.

Политик убежден, что санкции против "Северного потока-2" будут эффективными только в единственном случае: если США будут вводить их совместно с Европой, особенно с Германией.

Россия давит на Европу