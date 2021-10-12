Старший радник Держдепу США Амос Хохштайн заявив, що роботу над санкціями у Штатах розпочали спільно з Європою. Сторони готові оперативно реагувати на порушення з боку Росії.
Зауважте У Європі зажадали доказів від "Північного потоку-2": перевірку газогону можуть затягнути
І роботу щодо визначення, які саме санкції США і Європа готові вводити, вже розпочато,
– наголосив Хохштайн.
Політик переконаний, що санкції проти "Північного потоку-2" будуть ефективними лише в єдиному випадку: якщо США вводитимуть їх спільно з Європою, особливо з Німеччиною.
Росія тисне на Європу
- Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель наголосив, що Росія хоче, аби "Північний потік-2" запрацював.
- Саме тому вона чинить на Європу політичний тиск.
- Водночас Боррель зауважив, що ЄС як і раніше потребує російського газу.
- За словами головного дипломата ЄС: "ми зіткнулися з надзвичайною ситуацією. А проблема газопостачання має геополітичний вимір".