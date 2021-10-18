Водночас пусконалагоджувальні роботи на другій нитці тривають. Про це повідомляється на сайті оператора.

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Станом на 18 жовтня процедура щодо заповнення газом першої нитки газопроводу "Північний потік-2" була завершена,

– йдеться у повідомленні.

Згідно з планом і проєктними вимогами, нитка наповнена так званим технічним газом в обсязі приблизно 177 мільйонів кубометрів, який:

Забезпечує рівень тиску 103 бар у газопроводі;

Дозволить почати транспортування газу надалі.

До слова Найгірший варіант, – Вітренко про ймовірний запуск "Північного потоку-2" вже цієї зими

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