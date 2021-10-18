Водночас пусконалагоджувальні роботи на другій нитці тривають. Про це повідомляється на сайті оператора.
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Станом на 18 жовтня процедура щодо заповнення газом першої нитки газопроводу "Північний потік-2" була завершена,
– йдеться у повідомленні.
Згідно з планом і проєктними вимогами, нитка наповнена так званим технічним газом в обсязі приблизно 177 мільйонів кубометрів, який:
- Забезпечує рівень тиску 103 бар у газопроводі;
- Дозволить почати транспортування газу надалі.
До слова Найгірший варіант, – Вітренко про ймовірний запуск "Північного потоку-2" вже цієї зими
"Північний потік-2": останній новини
- "Північний потік-2" – це газопровід для постачання газу в обхід України. 10 вересня 2021 року у Росії заявили про завершення будівництва.
- Понад 40 євродепутатів вимагали ініціювати розслідування діяльності "Газпрому". Компанію звинувачують у ринкових маніпуляціях та шантажі.
- Першу нитку "Північного потоку-2" почали заповнювати газом 4 жовтня – це відбуватиметься поступово. Данія дала свій дозвіл на запуск.
- Попри те, що влада Німеччини схвалює запуск, 9 жовтня Регулятор зажадав від оператора доказів про дотримання норм Євросоюзу.