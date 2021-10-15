Про це розповів глава правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко. Після цього газу в Європі більше не буде, але при цьому в України виникнуть технічні проблеми й зросте ціна на газ в Словаччині, де держава його купує.
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"Це найгірший варіант для України", – заявив глава "Нафтогазу".
Як Україна до цього готується
Вітренко зауважив, що українська сторона моделює різні сценарії розвитку подій. Наприклад, визначає, скільки газу в "підземці", коли його можна підняти, яким є видобуток, скільки газу потрібно тощо.
Плануємо те, як пройти цей опалювальний сезон. Зокрема, забезпечити потреби у газі всіх наших клієнтів,
– заявив Вітренко.
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"Північний потік-2": останні новини
- У Росії 14 жовтня заявили, що"Північний потік-2" буде готовий до запуску вже найближчими днями. Ситуація щодо подальшої роботи газопроводу залежить від європейського регулятора.
- За даними ЗМІ, Джо Байден не планує запроваджувати санкції проти "Північного потоку-2" за час свого президентства. Водночас Конгрес та сенатор-республіканець Тед Круз наполягають, аби влада діяла жорсткіше.
- Юрій Вітренко заявив, що обов'язковою умовою сертифікації "Північного потоку-2" є розблокування транзиту газу через Україну.
- Компанія Nord Stream 2 AG у серпні програла в німецькому суді справу щодо звільнення "Північного потоку-2" від вимог Газової директиви Євросоюзу.