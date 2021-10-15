Про це розповів глава правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко. Після цього газу в Європі більше не буде, але при цьому в України виникнуть технічні проблеми й зросте ціна на газ в Словаччині, де держава його купує.

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"Це найгірший варіант для України", – заявив глава "Нафтогазу".

Як Україна до цього готується

Вітренко зауважив, що українська сторона моделює різні сценарії розвитку подій. Наприклад, визначає, скільки газу в "підземці", коли його можна підняти, яким є видобуток, скільки газу потрібно тощо.

Плануємо те, як пройти цей опалювальний сезон. Зокрема, забезпечити потреби у газі всіх наших клієнтів,

– заявив Вітренко.

Зверніть увагу! Юрій Вітренко заявив, що Росія штучно поглиблює дефіцит газу на європейському ринку. Кремль веде прямий шантаж для запуску "Північного потоку-2".

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