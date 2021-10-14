Відповідну заяву озвучив віце-прем'єр Росії Олександр Новак. Це трапилось 14 жовтня на форумі "Російський енергетичний тиждень".
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"Північний потік-2" буде готовий для роботи в найближчі дні
Новак запевнив, що протягом найближчих днів "Північний потік-2"буде готовий до запуску.
Зараз йдуть пусконалагоджувальні роботи і заповнення труби необхідною технологічною кількістю газу. І я вважаю, що для роботи він найближчими днями, для того, щоб його запустити, буде готовий,
– запевнив Новак.
Він також додав, що подальша робота газопроводу залежить від європейського регулятора.
Коротко про завершення будівництва "Північного потоку-2"
- Російський "Північний потік-2" – це газопровід для постачання газу в обхід України. 10 вересня 2021 року у Росії заявили про завершення будівництва.
- 17 вересня понад 40 європарламентарів вимагали ініціювати негайне розслідування діяльності "Газпрому". Компанію звинувачують у ринкових маніпуляціях та шантажі.
- 4 жовтня першу нитку "Північного потоку-2" почали заповнювати газом. Росіяни кажуть, що це відбуватиметься поступово. Важливо, що Данія дала дозвіл на запуск.
- 9 жовтня, попри те, що влада Німеччини схвалює запуск "Північного потоку-2", Регулятор зажадав від оператора доказів про дотримання норм Євросоюзу.