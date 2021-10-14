Відповідну заяву озвучив віце-прем'єр Росії Олександр Новак. Це трапилось 14 жовтня на форумі "Російський енергетичний тиждень".

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"Північний потік-2" буде готовий для роботи в найближчі дні

Новак запевнив, що протягом найближчих днів "Північний потік-2"буде готовий до запуску.

Зараз йдуть пусконалагоджувальні роботи і заповнення труби необхідною технологічною кількістю газу. І я вважаю, що для роботи він найближчими днями, для того, щоб його запустити, буде готовий,

– запевнив Новак.

Він також додав, що подальша робота газопроводу залежить від європейського регулятора.

Коротко про завершення будівництва "Північного потоку-2"