Так, поступово нитку наповнюватимуть газом, аби досягти обсягу і тиску для подальшого технічного тестування.

До речі "Газпром" має право припиняти транзит газу через Україну, – Вітренко

Перед тим начебто проконтролювали цілісність газопроводу. Наприклад, здійснили внутрішньотрубну інспекцію з використанням так званих "інтелектуальних" поршнів, а також зовнішні інструментальні перевірки.

Данія дала "зелене світло"

Данське енергетичне агентство дозволило запуск "Північного потоку-2". У Данії погодились, що трубопровід можуть ввести в експлуатацію, бо Nord Stream 2 AG нібито виконала всі необхідні умови.

Що треба знати про "Північний потік-2"