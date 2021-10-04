Так, поступово нитку наповнюватимуть газом, аби досягти обсягу і тиску для подальшого технічного тестування.
До речі "Газпром" має право припиняти транзит газу через Україну, – Вітренко
Перед тим начебто проконтролювали цілісність газопроводу. Наприклад, здійснили внутрішньотрубну інспекцію з використанням так званих "інтелектуальних" поршнів, а також зовнішні інструментальні перевірки.
Данія дала "зелене світло"
Данське енергетичне агентство дозволило запуск "Північного потоку-2". У Данії погодились, що трубопровід можуть ввести в експлуатацію, бо Nord Stream 2 AG нібито виконала всі необхідні умови.
Що треба знати про "Північний потік-2"
- Газопровід в обхід України Росія будувала ще з 2015 року. Однак будівництво не могли завершити через санкції США.
- Щоправда, у липні 2021 року Ангела Меркель та Джо Байден уклали угоду, якою фактично дозволили завершення проєкту.
- 10 вересня 2021 року у Росії заявили про завершення будівництва.
- Газопровід мали запустити з 1 жовтня.
- Понад 40 європарламентарів почали розслідування діяльності "Газпрому". Компанію звинувачують у ринкових маніпуляціях та шантажі.