Так, постепенно нить будут наполнять газом, чтобы достичь объема и давления для дальнейшего технического тестирования.

Кстати "Газпром" имеет право прекращать транзит газа через Украину, – Витренко

Перед тем провели работы для контроля целостности газопровода. Например, совершили внутритрубную инспекцию с использованием так называемых "интеллектуальных" поршней, а также внешние инструментальные проверки.

Дания дала "зеленый свет"

Датское энергетическое агентство разрешило запуск "Северного потока-2". В Дании согласились, что трубопровод могут ввести в эксплуатацию, потому что Nord Stream 2 AG якобы выполнила все необходимые условия.

Что надо знать о "Северном потоке-2"