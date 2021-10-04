Так, постепенно нить будут наполнять газом, чтобы достичь объема и давления для дальнейшего технического тестирования.
Кстати "Газпром" имеет право прекращать транзит газа через Украину, – Витренко
Перед тем провели работы для контроля целостности газопровода. Например, совершили внутритрубную инспекцию с использованием так называемых "интеллектуальных" поршней, а также внешние инструментальные проверки.
Дания дала "зеленый свет"
Датское энергетическое агентство разрешило запуск "Северного потока-2". В Дании согласились, что трубопровод могут ввести в эксплуатацию, потому что Nord Stream 2 AG якобы выполнила все необходимые условия.
Что надо знать о "Северном потоке-2"
- Газопровод в обход Украины Россия строила еще с 2015 года. Однако строительство не могли завершить из-за санкций США.
- Правда, в июле 2021 года Ангела Меркель и Джо Байден заключили соглашение, фактически разрешая завершение проекта.
- 10 сентября 2021 года в России заявили о завершении строительства.
- Газопровод должны были запустить с 1 октября.
- Более 40 европарламентариев начали расследование деятельности "Газпрома". Компанию обвиняют в рыночных манипуляциях и шантаже.