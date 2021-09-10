О завершении строительства во время утреннего совещания в "Газпроме" сообщил Алексей Миллер. Он отметил, что это произошло в 08:45.

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Когда могут запустить газопровод

По данным издания Bloomberg, транзит газа через "Северный поток-2" могут начать уже с 1 октября 2021 года. В то же время сейчас в "Газпроме" эту информацию не подтвердили и не опровергли.

В то же время в Кремле 6 сентября похвастались, что скандальный газопровод может заработать уже в течении "ближайших" дней.

"Северный поток-2": главное

Скандальный газопровод "Северный поток-2" Россия строит в обход Украины.

По словам советника главы "Нафтогаза" по международным вопросам Светланы Залищук, Россия использует "Северный поток-2" для подрыва безопасности Украины.

США и Германия заключили соглашение по газопроводу. В нем говорится, что после запуска "Северного потока-2" Украина должна получить гарантии сохранения транзита газа.

Согласно постановлению немецкого суда, газопровод должен соответствовать нормам газовой директивы Евросоюза. В частности, для других поставщиков должны оставаться доступными 50% мощности газопровода.

Официальный Берлин также обязался инициировать санкции против России, если она использует газ как оружие.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил: после запуска "Северного потока-2" Украину должны принять в НАТО. Ведь этот газопровод – самый большой геополитический проект Кремля.

По словам Мельника, "Украине нужны не заверения, а конкретные обязывающие гарантии безопасности от США и Германии, лучше в рамках скорейшего вступления в НАТО".

Заметьте! Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отметил, что сейчас Украина – в выигрышной ситуации. Во время встречи в Вашингтоне президенты Владимир Зеленский и Джо Байден обсуждали гарантии энергетической безопасности для украинской стороны. По словам Витренко, если Кремль использует "Северный поток-2" в качестве оружия против Украины, санкции США остановят газопровод.