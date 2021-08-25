Компания-оператор "Северного потока 2" должна стать независимой от "Газпрома". Такое решение принял Высший земельный суд Дюссельдорфа.

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Постановили, что 50% мощности газопровода должны быть доступны для других поставщиков.

Дело в том, что "Газпром" владеет монополией на экспорт газа с территории России. Таким образом газопровод может быть использован только наполовину.

Ранее оператор обжаловал решение Федерального сетевого агентства не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС.

В Германии есть специальный закон

В Германии эти нормы регулирует Национальный закон. Кроме "Газпрома", в консорциум по строительству "Северного потока-2" также входят 5 западных энергетических и нефтяных компаний. Они вложили 50% в его финансирование.

Важно, что решение суда не касается дальнейшего строительства газопровода.

Соглашение по "Северному потоку-2"