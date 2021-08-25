Компанія-оператор "Північного потоку 2" повинна стати незалежною від "Газпрому". Таке рішення прийняв Вищий земельний суд Дюссельдорфа.

До теми Суд Німеччини винесе рішення щодо "Північного потоку-2"

Детальніше про рішення суду

Постановили, що 50% потужності газопроводу мають бути доступні для інших постачальників.

Річ у тім, що "Газпром" володіє монополією на експорт газу з території Росії. Таким чином газопровід може бути використаний тільки наполовину.

Раніше оператор оскаржив рішення Федерального мережевого агентства не звільняти газопровід від норм газової директиви ЄС.

У Німеччині є спеціальний закон

У Німеччині ці норми регулює національний закон. Крім "Газпрому", в консорціум з будівництва "Північного потоку - 2" також входять 5 західних енергетичних і нафтових компаній. Вони вклали 50% в його фінансування.

Важливо, що рішення суду не стосується подальшого будівництва газопроводу.

Угода щодо "Північного потоку-2"