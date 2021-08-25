Раніше оператор "Північного потоку-2" оскаржував рішення регулятора не звільняти газопровід від норм газової директиви ЄС. У Німеччині її регулює відповідний національний закон.
До речі Американські ЗМІ повідомили, коли завершать "Північний потік-2"
Чого стосується рішення
Скаргу подали через закон про енергетичну економіку Німеччини. Можливість звільнення від регулювання у країні є, але поширюється тільки на газопроводи, які були добудовані до 23 травня 2019 року.
Щоправда, до питання подальшого будівництва газопроводу рішення суду в Дюссельдорфі ніякого стосунку не має.
Учасників процесу на засіданні не буде.
Останні новини про "Північний потік-2"
- 21 липня США та Німеччина підписали угоду щодо російського проєкту. Фактично домовленість дає "зелене світло" для завершення будівництва газопроводу.
- Берлін зобов'язався ініціювати санкції у разі, якщо Росія використовуватиме газ, як зброю. Крім того, Німеччина запевняє, що домагатиметься продовження договору про транзит російського газу через Україну.
- Сам Джо Байден запевнив, що "Північний потік-2" зупинити неможливо, адже він майже добудований.
- У операторі газопроводу Nord Stream 2 AG заявили, що проєкт вже завершений на 99%.