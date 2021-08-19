Nord Stream 2 AG відреагували на інформацію, поширену ЗМІ, про конкретну дату завершення будівництва "Північного потоку – 2".
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Будівництво газопроводу не завершать до 23 серпня
Ми не можемо підтвердити спекуляції, запущені кількома ЗМІ, щодо дат, а також неправильне тлумачення, що стосується завершення трубоукладання й будівництва всього трубопроводу,
– заявили у компанії.
Там також повідомили, що наразі трубопровід готовий на понад 99%. Про завершення всіх робіт обіцяють повідомити у належний час.
Інформація ЗМІ щодо завершення "Північного потоку-2"
Днями видання Deutsche Welle повідомило, що будівництво російського газопроводу планують завершити вже найближчим часом. Зокрема, мовилося про 23 серпня.
Раніше виконавчий директор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг розповів, що роботи на трубопроводі мають намір закінчити в серпні 2021 року.
"Північний потік-2": останні новини
- У липні США та Німеччина підписали угоду про запуск "Північного потоку-2". Відповідно до неї, Україна отримає гарантії збереження транзиту газу після запуску газопроводу.
- Документ розкритикували в Європарламенті. Представники МЗС Польщі та України виступили зі спільною заявою про те, що країни спільно протистоятимуть запуску газогону.
- 9 серпня стало відомо, що Ангела Меркель прилетить до Києва з офіційним візитом. Політологи зазначають, що приводом приїзду канцлерки стане саме російський газопровід.
- А 18 серпня в Німеччині призначили уповноваженого з питань транзиту газу Україною. Посаду обійматиме Ґеорґ Вальдерзее.