Nord Stream 2 AG відреагували на інформацію, поширену ЗМІ, про конкретну дату завершення будівництва "Північного потоку – 2".

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Будівництво газопроводу не завершать до 23 серпня

Ми не можемо підтвердити спекуляції, запущені кількома ЗМІ, щодо дат, а також неправильне тлумачення, що стосується завершення трубоукладання й будівництва всього трубопроводу,

– заявили у компанії.

Там також повідомили, що наразі трубопровід готовий на понад 99%. Про завершення всіх робіт обіцяють повідомити у належний час.

Інформація ЗМІ щодо завершення "Північного потоку-2"

Днями видання Deutsche Welle повідомило, що будівництво російського газопроводу планують завершити вже найближчим часом. Зокрема, мовилося про 23 серпня.

Раніше виконавчий директор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг розповів, що роботи на трубопроводі мають намір закінчити в серпні 2021 року.

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