Nord Stream 2 AG отреагировали на информацию, распространенную СМИ, о конкретной дате завершения строительства "Северного потока – 2".

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Строительство газопровода не завершат до 23 августа

Мы не можем подтвердить спекуляции, запущенные несколькими СМИ, относительно дат, а также неправильное толкование, касающееся завершения трубоукладки и строительства всего трубопровода,

– заявили в компании.

Там также сообщили, что сейчас трубопровод готов более чем на 99%. О завершении всех работ обещают сообщить в положенное время.

Информация СМИ о завершении "Северного потока-2"

На днях издание Deutsche Welle сообщило, что строительство российского газопровода планируют завершить уже в ближайшее время. В частности, говорилось о 23 августа.

Ранее исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг рассказал, что работы на трубопроводе намерены закончить в августе 2021 года.

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