Nord Stream 2 AG отреагировали на информацию, распространенную СМИ, о конкретной дате завершения строительства "Северного потока – 2".
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Строительство газопровода не завершат до 23 августа
Мы не можем подтвердить спекуляции, запущенные несколькими СМИ, относительно дат, а также неправильное толкование, касающееся завершения трубоукладки и строительства всего трубопровода,
– заявили в компании.
Там также сообщили, что сейчас трубопровод готов более чем на 99%. О завершении всех работ обещают сообщить в положенное время.
Информация СМИ о завершении "Северного потока-2"
На днях издание Deutsche Welle сообщило, что строительство российского газопровода планируют завершить уже в ближайшее время. В частности, говорилось о 23 августа.
Ранее исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг рассказал, что работы на трубопроводе намерены закончить в августе 2021 года.
"Северный поток-2": последние новости
- В июле США и Германия подписали соглашение о запуске "Северного потока-2". Согласно ему, Украина получит гарантии сохранения транзита газа после запуска газопровода.
- Документ раскритиковали в Европарламенте. Представители МИД Польши и Украины выступили с совместным заявлением о том, что страны совместно будут противостоять запуску газопровода.
- 9 августа стало известно, что Ангела Меркель прилетит в Киев с официальным визитом. Политологи отмечают, что поводом приезда канцлера станет именно российский газопровод.
- А 18 августа в Германии назначили уполномоченного по вопросам транзита газа по Украине. Должность будет занимать Георг Вальдерзее.