Однако пока неизвестно, о чем именно будут говорить лидеры государств. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на информированный источник.
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Одна из тем "Северный поток-2"
Вероятно, одной из тем встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского, предварительно запланированной на 22 августа, может стать "Северный поток-2".
- Недавно в МИД России заявили, что строительство газопровода находится на финальной стадии и до завершения работ осталось несколько недель.
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