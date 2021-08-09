Однако пока неизвестно, о чем именно будут говорить лидеры государств. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на информированный источник.

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Одна из тем "Северный поток-2"

Вероятно, одной из тем встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского, предварительно запланированной на 22 августа, может стать "Северный поток-2".

Недавно в МИД России заявили, что строительство газопровода находится на финальной стадии и до завершения работ осталось несколько недель.

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