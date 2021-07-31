За принятие документа проголосовали 217 конгрессменов, против – 212. Об этом 30 июля сообщил журналист Bloomberg Government Джека Фитцпатриа.

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Санкции США против "Северного потока-2": детали законопроекту

Документ, в частности, предусматривает введение мер, которые должны заблокировать право президента США Джо Байдена отказаться от санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

В начале июля эту поправку к законопроекту о зарубежных расходах федерального правительства утвердил комитет по ассигнованиям Палаты представителей. Ее автором стала конгрессмен-демократ от штата Огайо Марси Каптур.

Мы рассчитываем, что администрация президента услышит наш сигнал и сделает приоритетным вопросом европейскую энергетическую безопасность,

– отметила Каптур.

Далее законопроект должен одобрить Сенат, а затем – подписать президент. Таким образом, запрет на отмену санкций против "Северного потока-2" будет утвержден.

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