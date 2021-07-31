За принятие документа проголосовали 217 конгрессменов, против – 212. Об этом 30 июля сообщил журналист Bloomberg Government Джека Фитцпатриа.
К теме Украина выигрывает время благодаря "Северному потоку-2": как газопровод повлияет на войну
Санкции США против "Северного потока-2": детали законопроекту
Документ, в частности, предусматривает введение мер, которые должны заблокировать право президента США Джо Байдена отказаться от санкций против российского газопровода "Северный поток-2".
В начале июля эту поправку к законопроекту о зарубежных расходах федерального правительства утвердил комитет по ассигнованиям Палаты представителей. Ее автором стала конгрессмен-демократ от штата Огайо Марси Каптур.
Мы рассчитываем, что администрация президента услышит наш сигнал и сделает приоритетным вопросом европейскую энергетическую безопасность,
– отметила Каптур.
Далее законопроект должен одобрить Сенат, а затем – подписать президент. Таким образом, запрет на отмену санкций против "Северного потока-2" будет утвержден.
Предшествующее важное решение Конгресс США поддержал увеличение помощи Украине в 2022 году
Последние новости о "Северном потоке-2"
- Ранее Вашингтон приостановил санкции против "Северного потока-2". Это важно, поскольку ограничения блокировали строительство.
- Президент США Джо Байден сказал, что санкции контрпродуктивны, ведь газопровод построен уже на 95%. Вместо этого они якобы разрушают отношения с Европой.
- Однако Штаты таки составили новый список санкций и внесли туда российские суда и компании, связанные с проектом.
- После этого США и Германия начали говорить о возможных компенсациях Киеву за потерянный транзит.
- Канцлер Германии Ангела Меркель заверила: даже если газопровод запустят, Украина останется транзитером газа.