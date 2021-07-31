За ухвалення документу проголосували 217 конгресменів, проти – 212. Про це 30 липня повідомив журналіст Bloomberg Government Джека Фітцпатріа.

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Санкції США про "Північного потоку-2": деталі законопроєкту

Документ, зокрема, передбачає запровадження заходів, що мають заблокувати право президента США Джо Байдена відмовитися від санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

На початку липня цю поправку до законопроєкту про закордонні витрати федерального уряду затвердив комітет з асигнувань Палати представників. Її автором стала конгресмен-демократ від штату Огайо Марсі Каптур.

Ми розраховуємо, що адміністрація президента почує наш сигнал і зробить пріоритетним питанням європейську енергетичну безпеку,

– зауважила Каптур.

Далі законопроєкт має схвалити Сенат, а потім – підписати президент. Таким чином, заборону на скасування санкцій проти "Північного потоку-2" буде затверджено.

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