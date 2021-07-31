За ухвалення документу проголосували 217 конгресменів, проти – 212. Про це 30 липня повідомив журналіст Bloomberg Government Джека Фітцпатріа.
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Санкції США про "Північного потоку-2": деталі законопроєкту
Документ, зокрема, передбачає запровадження заходів, що мають заблокувати право президента США Джо Байдена відмовитися від санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".
На початку липня цю поправку до законопроєкту про закордонні витрати федерального уряду затвердив комітет з асигнувань Палати представників. Її автором стала конгресмен-демократ від штату Огайо Марсі Каптур.
Ми розраховуємо, що адміністрація президента почує наш сигнал і зробить пріоритетним питанням європейську енергетичну безпеку,
– зауважила Каптур.
Далі законопроєкт має схвалити Сенат, а потім – підписати президент. Таким чином, заборону на скасування санкцій проти "Північного потоку-2" буде затверджено.
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- Раніше Вашингтон призупинив санкції проти "Північного потоку-2". Це важливо, оскільки обмеження блокували будівництво.
- Президент США Джо Байден сказав, що санкції – контрпродуктивні, адже газопровід побудований вже на 95%. Натомість вони буцімто руйнують стосунки з Європою.
- Проте Штати таки склали новий список санкцій і внесли туди російські судна та компанії, пов'язані з проєктом.
- Після цього США та Німеччина почали говорити про можливі компенсації Києву за втрачений транзит.
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель запевнила: навіть якщо газопровід запустять, Україна залишиться транзитером газу.