Німеччина хоче домогтись, щоб транзит газу через Україну зберігся. Про це Меркель заявила під час спільного брифінгу із Зеленським.
До речі У Берліні завершилася 4-годинна зустріч Зеленського та Меркель
Україна залишиться транзитером газу, – Меркель
Канцлерка відзначила побоювання з боку України. Вона наголосила, що Німеччина сприймає ці побоювання серйозно, їх слід обговорити.
Для нас Україна є і залишиться країною – транзитером газу навіть у тому разі, якщо буде завершено будівництво "Північного потоку-2",
– наголосила політикиня.
Меркель розповіла, що цю тему також обговорюватиме під час зустрічі з президентом США Джо Байденом.
Що цьому передувало
- Росія з 2015 року будує "Північний потік-2", аби транспортувати газ в Європу, оминаючи Україну.
- Раніше Вашингтон призупинив санкції проти "Північного потоку-2". Вони тривалий час блокували будівництво. Байден сказав, що санкції контрпродуктивні, адже газопровід побудований вже на 95%. Натомість обмеження начебто руйнують стосунки з Європою.
- Проте Штати таки склали новий список санкцій і внесли туди російські судна та компанії, пов'язані з "Північним потоком-2".
- Після цього США та Німеччина почали говорити про можливі компенсації Києву за втрачений транзит.
Зустріч Меркель та Зеленського: що відомо
- Політики зустрілись у Берліні 12 липня. Перемовини тривали близько 4 годин.
- Меркель ж зазначила, що питання "Північного потоку-2" можуть обговорювати під час зустрічі "нормандської четвірки", однак наголосила, що це не буде частиною врегулювання конфлікту на Донбасі.
- Зеленський запропонував залучити до нормандського формату США.