В американський санкційний список потрапили 13 російських кораблів, які будують газопровід.

Проти кого ввели санкції

  • "Морська рятувальна служба",
  • "Мортранссервіс",
  • Самарський теплоенергетичний майновий фонд.

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