В американський санкційний список потрапили 13 російських кораблів, які будують газопровід.
Проти кого ввели санкції
- "Морська рятувальна служба",
- "Мортранссервіс",
- Самарський теплоенергетичний майновий фонд.
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США ввели санкції проти будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Мовиться про компанії та судна, який беруть участь у реалізації проєкту.
Джерело:Мінфін США
В американський санкційний список потрапили 13 російських кораблів, які будують газопровід.
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