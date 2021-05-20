В американському Держдепартаменті пояснили, що відмова від санкцій "відповідає національним інтересам". Водночас Блінкен запевнив, що США й надалі чинитимуть опір завершенню проєкту.

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За його словами, "Північний потік-2" загрожує послабленням енергетичної безпеки Європи, України й східного флангу НАТО і Євросоюзу. Тому спротив буде незмінним.

Водночас Держдепартамент США запровадив санкції проти 4 суден та 4 юридичних осіб, які причетні до прокладання "Північного потоку-2". Серед них, наприклад, Морська рятувальна служба Росії.

За інформацією американського видання CBS, обмеження ввели проти суден "Балтійський дослідник", "Владислав Стрижов", "Юрій Топчев" і "Академік Черський".

"Подарунок Путіну"

У Сенаті США розкритикували відмову від санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG та її керівника. Джим Ріш, наприклад, назвав це рішення помилковим.

Адміністрація (Байдена – 24 канал), схоже, припускає, що це якось відповідає інтересам США – дозволити завершення цього російського проєкту зловмисного впливу,

– зазначив сенатор.

У комітеті Сенату у міжнародних справах підкреслили, що звіт про компанії, залучені до будівництва російського газогону, довелося чекати довше, ніж планували.

Водночас у заяві звернули увагу й на те, що відмова від санкцій фактично є "подарунком Путіну". Ймовірно, це послабить важелі американської сторони під час майбутньої зустрічі лідерів країн.

"Адміністрація ставить інтереси Німеччини та Росії вище ніж інтересами наших союзників у Центральній, Східній та Північній Європі", – зазначили сенатори.