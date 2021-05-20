В американском Госдепартаменте объяснили, что отказ от санкций "отвечает национальным интересам". В то же время Блинкен заверил, что США продолжат оказывать сопротивление завершению проекта.

К теме Почему мы еще не в НАТО: новые риски для Украины из-за "Северного потока-2"

По его словам, "Северный поток-2" грозит ослаблением энергетической безопасности Европы, Украины и восточного фланга НАТО и Евросоюза. Поэтому сопротивление будет неизменным.

В то же время Госдепартамент США ввел санкции против 4 судов и 4 юридических лиц, причастных к прокладке "Северного потока-2". Среди них, например, Морская спасательная служба России.

По информации американского издания CBS, ограничения ввели против судов "Балтийский исследователь", "Владислав Стрижов", "Юрий Топчев" и "Академик Черский".

"Подарок Путину"

В Сенате США раскритиковали отказ от санкций против компании Nord Stream 2 AG и ее руководителя. Джим Риш, например, назвал это решение ошибочным.

Администрация (Байдена – 24 канал), похоже, предполагает, что это как-то соответствует интересам США – позволить завершения этого российского проекта злонамеренного воздействия,

– отметил сенатор.

В комитете Сената по международным делам подчеркнули, что отчет о компаниях, привлеченных к строительству российского газопровода, пришлось ждать дольше, чем планировали.

В то же время в заявлении обратили внимание на то, что отказ от санкций фактически является "подарком Путину". Вероятно, это ослабит рычаги американской стороны во время предстоящей встречи лидеров стран.

"Администрация ставит интересы Германии и России выше интересов наших союзников в Центральной, Восточной и Северной Европе", – отметили сенаторы.