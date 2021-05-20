За словами Зеленського, під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва сторони обговорили це питання і дійшли до згоди. Байден та Путін обговорюватимуть лише ті українські питання, які наперед узгодять безпосередньо з Україною.
Актуально У мене немає часу думати про Путіна, – Зеленський
Водночас Зеленський зізнався, що ризики для української сторони наразі є. Зокрема, США можуть скасувати санкції щодо "Північного потоку-2".
Є великий ризик, що вони можуть натиснути на США, Росія. Чи у них будуть якісь домовленості і зняти санкції з "Північного потоку-2". Там майже 95% добудовано. Я вважаю, що це буде програш США. Я вважаю, що це буде програш особистий президента Байдена,
– наголосив Зеленський.
Український лідер заявив, що це стане серйозною перемогою Росії. Вона призведе до нового розподілу сил і впливів.
Зеленський зауважив: партнери України мають різні думки щодо цього питання. Наразі спільної позиції немає. Триває дуже серйозна гра.
За словами президента, "на таке можуть піти США, якщо вони розмінюються на щось дуже-дуже серйозне". Зеленський зізнався, що ця ситуація його бентежить.
"Північний потік-2": останні новини
- Держдеп США 20 травня повідомив, що країна наразі не вводитиме обмежень проти компанії-оператора "Північного потоку-2" та її гендиректора Маттіаса Варніга. Однак під санкції потраплять судна та юридичні особи, які залучені до роботи над проєктом. У Сенаті США таке рішення назвали помилковим.
- Натомість Верховна Рада може вже найближчим часом проголосувати за проєкт постанови звернення до Конгресу США. У документі мовитиметься запровадження санкцій проти "Північного потоку-2".