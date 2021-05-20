За словами Зеленського, під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва сторони обговорили це питання і дійшли до згоди. Байден та Путін обговорюватимуть лише ті українські питання, які наперед узгодять безпосередньо з Україною.

Актуально У мене немає часу думати про Путіна, – Зеленський

Водночас Зеленський зізнався, що ризики для української сторони наразі є. Зокрема, США можуть скасувати санкції щодо "Північного потоку-2".

Є великий ризик, що вони можуть натиснути на США, Росія. Чи у них будуть якісь домовленості і зняти санкції з "Північного потоку-2". Там майже 95% добудовано. Я вважаю, що це буде програш США. Я вважаю, що це буде програш особистий президента Байдена,

– наголосив Зеленський.

Український лідер заявив, що це стане серйозною перемогою Росії. Вона призведе до нового розподілу сил і впливів.

Зеленський зауважив: партнери України мають різні думки щодо цього питання. Наразі спільної позиції немає. Триває дуже серйозна гра.

За словами президента, "на таке можуть піти США, якщо вони розмінюються на щось дуже-дуже серйозне". Зеленський зізнався, що ця ситуація його бентежить.

Зверніть увагу! Ентоні Блінкен заявив, що зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна відбудеться вже у найближчі тижні.