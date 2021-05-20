Про це повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні парламенту. Він зазначив, що за проєкт голосуватимуть 21 травня, наразі документи розглянуть у профільному комітеті.
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Під час свого виступу, Разумков доручив профільному комітету о 15:00 провести зустріч й підготувати відповідну постанову для розгляду.
Готується звернення до Палати представників та Сенату Конгресу США щодо активізації зусиль по зміцненню енергетичної безпеки України та Європи, шляхом загального запровадження санкцій щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2",
– заявив Разумков.
Санкції США проти "Північного потоку-2": останні новини
- У ЗМІ появилась інформація, що президент Джо Байден начебто не буде вводити нові санкції проти російської газової труби "Північний потік-2".
- Кремль таким новинам зрадів, однак досі офіційного підтвердження цьому не було.
- Водночас Державний департамент США виступив за запровадження санкції проти 4 суден та 4 компанії, причетних до будівництва труби.