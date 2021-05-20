Про це повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні парламенту. Він зазначив, що за проєкт голосуватимуть 21 травня, наразі документи розглянуть у профільному комітеті.

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Під час свого виступу, Разумков доручив профільному комітету о 15:00 провести зустріч й підготувати відповідну постанову для розгляду.

Готується звернення до Палати представників та Сенату Конгресу США щодо активізації зусиль по зміцненню енергетичної безпеки України та Європи, шляхом загального запровадження санкцій щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2",

– заявив Разумков.

Він наполіг, що нардепи могли б другим питанням розглянути це звернення, відразу після "години запитань до уряду" 21 травня. Зверніть увагу! Якщо "Північний потік-2" таки запустять – Україна щорічно втрачатиме 5 – 6 мільярдів доларів.

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