Об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании парламента. Он отметил, что за проект будут голосовать 21 мая, сейчас документы рассмотрят в профильном комитете.

К теме Почему мы еще не в НАТО: новые риски для Украины из-за "Северного потока-2"

О чем будет просить Верховная Рада

Во время своего выступления, Разумков поручил профильному комитету в 15:00 провести встречу и подготовить соответствующее постановление для рассмотрения.

Готовится обращение в Палату представителей и Сенат Конгресса США по активизации усилий по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы, путем общего введения санкций по строительству газопровода "Северный поток-2",

– заявил Разумков.

Он настоял, что нардепы могли бы вторым вопросом рассмотреть это обращение, сразу после "часа вопросов к правительству" 21 мая.

Обратите внимание! Если "Северный поток-2" таки запустят – Украина ежегодно будет терять 5 – 6 миллиардов долларов.

Санкции США против "Северного потока-2": последние новости