Об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании парламента. Он отметил, что за проект будут голосовать 21 мая, сейчас документы рассмотрят в профильном комитете.
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О чем будет просить Верховная Рада
Во время своего выступления, Разумков поручил профильному комитету в 15:00 провести встречу и подготовить соответствующее постановление для рассмотрения.
Готовится обращение в Палату представителей и Сенат Конгресса США по активизации усилий по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы, путем общего введения санкций по строительству газопровода "Северный поток-2",
– заявил Разумков.
Он настоял, что нардепы могли бы вторым вопросом рассмотреть это обращение, сразу после "часа вопросов к правительству" 21 мая.
Санкции США против "Северного потока-2": последние новости
- В СМИ появилась информация, что президент Джо Байден якобы не будет вводить новые санкции против российской газовой трубы "Северный поток-2".
- Кремль таким новостям обрадовался, однако до сих пор официального подтверждения этому не было.
- В то же время Государственный департамент США выступил за введение санкции против 4 судов и 4 компании, причастных к строительству трубы.