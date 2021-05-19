Для Москвы это лучше, чем читать информацию, что будут новые санкции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

К теме Байден не будет вводить санкции против компании, ответственной за "Северный поток-2" – СМИ

Кремль не видит сигнала от США

Песков признал, что сейчас говорится об обезличенных публикациях, поэтому это вряд ли можно воспринимать как сигнал.

Хотя сам факт появления именно таких публикаций сам по себе достаточно позитивный,

– сказал пресс-секретарь.

Что писали американские СМИ о санкциях

Издание Axios утверждало, что Вашингтон планирует отказаться от введения санкций против компании, которая ответственна за строительство "Северного потока-2". По информации СМИ, говорилось о главе компании Nord Stream 2 AG Матиасе Варниге.

Журналисты предположили, что отказ от санкций может означать, что администрация Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией из-за "Северного потока-2".

Кстати, после статьи издания Госдеп США сообщил о телефонном разговоре Энтони Блинкена с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Американский политик заявил, что Вашингтон выступает против трубопровода.

В Госдепе выступили за введение санкций против 4 судов, которые вовлечены в строительство российского газопровода и еще 4 компаний, связанных с ними.

Важно! Российский трубопровод в обход Украины готов уже на 95%. Однако закончить его Москва не может именно из-за американских санкций.