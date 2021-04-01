Строительство российского газопровода "Северный поток-2" активно продолжается. Сейчас его готовность составляет 95%.

По состоянию на 31 марта, уже уложили 2 339 километров газопровода. Сейчас еще необходимо уложить 121 километр от общей длины.

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Трубоукладчик "Академик Черский" прибыл к месту строительства российского газопровода. Над укладкой труб работает компания "Фортуна".

Осталось уложить около 5% от общей длины "Северного-потока-2",

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что Европа не заинтересована в завершении строительства "Северного потока-2". По мнению главы правительства, газопровод усилит российскую агрессию.

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