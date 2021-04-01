95% газопровода: "Северный поток-2" почти достроили
Строительство российского газопровода "Северный поток-2" активно продолжается. Сейчас его готовность составляет 95%.
Источник:ТАСС
По состоянию на 31 марта, уже уложили 2 339 километров газопровода. Сейчас еще необходимо уложить 121 километр от общей длины.
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Трубоукладчик "Академик Черский" прибыл к месту строительства российского газопровода. Над укладкой труб работает компания "Фортуна".
Осталось уложить около 5% от общей длины "Северного-потока-2",
– говорится в сообщении.
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Строительство "Северного потока-2": кратко
- Проект российской компании "Газпром" предусматривает строительство трубопровода, через который должны транспортировать природный газ из России в Европу. Однако это должно происходить в обход Украины.
- В декабре 2020 года США предусмотрели санкции против России из-за строительства газопровода.
- Россия намерена закончить строительство "Северного потока-2" к сентябрю 2021 года. Однако ранее российские власти планировали это сделать до конца апреля.
- Германия обратилась к США и пообещала усилить поддержку Украины. Однако взамен ее представители просят о возможности завершить строительство проекта.
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