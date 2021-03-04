Завершение строительства "Северного потока – 2" отложили: новая дата
Россия намерена завершить строительство "Северного потока – 2" до сентября 2021 года. Хотя собиралась это сделать до конца апреля.
Источник:Интерфакс
Трубоукладчик "Академик Черский" планирует присоединиться к строительству. Сейчас он направился в район Калининграда для проведения испытаний.
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Что известно о судне
После завершения испытаний судно хочет начать работы в экономической зоне Дании. "Академик Черский" 4 марта покинул немецкий порт "Висмар", где находился с 24 января.
Кстати, судно еще не участвовало в строительстве. Отметили, что даты завершения строительства сместили до сентября.
Какие сроки были ранее
- "Газпром" хотел ввести "Северный поток – 2" в эксплуатацию уже в 2021 году. Завершить работы в водах Дании планировали в апреле.
- В феврале трубоукладчик "Фортуна" возобновил работы в Дании.
- Однако уже в конце февраля США ввели санкции против "Фортуны".
- Уже 18 компаний прекратили свое участие или находятся в процессе выхода из проекта газопровода из-за угрозы новых санкций США.
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