Россия намерена завершить строительство "Северного потока – 2" до сентября 2021 года. Хотя собиралась это сделать до конца апреля.

Трубоукладчик "Академик Черский" планирует присоединиться к строительству. Сейчас он направился в район Калининграда для проведения испытаний.

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Что известно о судне

После завершения испытаний судно хочет начать работы в экономической зоне Дании. "Академик Черский" 4 марта покинул немецкий порт "Висмар", где находился с 24 января.

Кстати, судно еще не участвовало в строительстве. Отметили, что даты завершения строительства сместили до сентября.

Какие сроки были ранее

"Газпром" хотел ввести "Северный поток – 2" в эксплуатацию уже в 2021 году. Завершить работы в водах Дании планировали в апреле.

В феврале трубоукладчик "Фортуна" возобновил работы в Дании.

Однако уже в конце февраля США ввели санкции против "Фортуны".

Уже 18 компаний прекратили свое участие или находятся в процессе выхода из проекта газопровода из-за угрозы новых санкций США.

Обратите внимание! Если газопровод таки достроят, Украина будет полностью интегрироваться в европейский энергетический рынок.