Росія має намір завершити будівництво "Північного потоку – 2" до вересня 2021 року. Хоча раніше збиралась це зробити до кінця квітня.

Трубоукладальник "Академік Черський" планує приєднатись до будівництва. Наразі він попрямував в район Калінінграда для проведення випробувань.

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Що відомо про судно

Після завершення випробувань судно хоче розпочати роботи в економічній зоні Данії. "Академік Черський" 4 березня покинув німецький порт "Вісмар", де перебував з 24 січня.

До речі, судно ще не брало участі у будівництві. Зазначили, що дати завершення будівництва змістили до вересня.

Які терміни були раніше

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