Завершення будівництва "Північного потоку – 2" відклали: нова дата
Росія має намір завершити будівництво "Північного потоку – 2" до вересня 2021 року. Хоча раніше збиралась це зробити до кінця квітня.
Джерело:Ітерфакс
Трубоукладальник "Академік Черський" планує приєднатись до будівництва. Наразі він попрямував в район Калінінграда для проведення випробувань.
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Що відомо про судно
Після завершення випробувань судно хоче розпочати роботи в економічній зоні Данії. "Академік Черський" 4 березня покинув німецький порт "Вісмар", де перебував з 24 січня.
До речі, судно ще не брало участі у будівництві. Зазначили, що дати завершення будівництва змістили до вересня.
Які терміни були раніше
- "Газпром" хотів ввести "Північний потік – 2" в експлуатацію вже в 2021 році. Завершити роботи у водах Данії планували у квітні.
- У лютому трубоукладальник "Фортуна" відновив роботи в Данії.
- Однак вже наприкінці лютого США ввели санкції проти "Фортуни".
- Уже 18 компаній припинили свою участь або перебувають у процесі виходу з проєкту газопроводу через загрозу нових санкцій США.
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