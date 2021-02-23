Бояться санкцій США: 18 європейських компаній відмовилися добудовувати "Північний потік-2"
Уже 18 компаній заявили, що припинили свою участь або перебувають у процесі виходу з проєкту "Північний потік-2". Своє рішення вони прийняли через загрозу нових санкцій США.
Джерело:DW
Європейські компанії продовжують виходити з проєкту, аби не потрапити під обмеження Сполучених Штатів. Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс.
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Компанії залишають проєкт "Північний потік-2"
Це свідчить, що законодавчі цілі та наші дії були успішними. Ми продовжуємо відстежувати компанії, залучені в потенційно санкціоновані дії,
– зазначив Прайс.
Більшість компаній, який виходять з проєкту – британські страхові компанії. Також йдеться про німецькі компанії – постачальника промислових послуг Bilfinger (Мангейм) страхової компанії Munich Re Syndicate Limited (Мюнхен).
За інформацією Держдепартаменту США, вже не співпрацюють з "Північним потоком-2" швейцарська Zurich Insurance Group і паризька AXA Group.
Прайс додав, що союзники США "не мають дивуватися", якщо адміністрація зробить чергові дії, спрямовані проти завершення будівництва газопроводу.
"Північний потік-2": останні новини
- Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що Росія хоче добудувати "Північний потік-2" до 12 червня 2021 року. Для досягнення цієї мети країна нехтує екологічними обмеженнями.
- Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба та очільник Міністерства закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау 22 лютого опублікували спільне звернення до президента США Джо Байдена. У заяві вони просять зупинити будівництво "Північного потоку-2".
- Водночас проєкт намагається отримати терміновий дозвіл на роботи у територіальних водах Німеччини.
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