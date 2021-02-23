Уже 18 компаній заявили, що припинили свою участь або перебувають у процесі виходу з проєкту "Північний потік-2". Своє рішення вони прийняли через загрозу нових санкцій США.

Європейські компанії продовжують виходити з проєкту, аби не потрапити під обмеження Сполучених Штатів. Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

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Компанії залишають проєкт "Північний потік-2"

Це свідчить, що законодавчі цілі та наші дії були успішними. Ми продовжуємо відстежувати компанії, залучені в потенційно санкціоновані дії,

– зазначив Прайс.

Більшість компаній, який виходять з проєкту – британські страхові компанії. Також йдеться про німецькі компанії – постачальника промислових послуг Bilfinger (Мангейм) страхової компанії Munich Re Syndicate Limited (Мюнхен).

За інформацією Держдепартаменту США, вже не співпрацюють з "Північним потоком-2" швейцарська Zurich Insurance Group і паризька AXA Group.

Прайс додав, що союзники США "не мають дивуватися", якщо адміністрація зробить чергові дії, спрямовані проти завершення будівництва газопроводу.