Будівництво "Північного потоку-2" загрожує не лише енергетичній безпеці країн Європи, а й екосистемі Балтійського моря. За даними Служби зовнішньої розвідки, Росія нехтує технологічними вимогами, аби добудувати газопровід до 12 червня.

Таку дату, кажуть українські розвідники, обрали невипадково – це день Росії.

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Судна не дотримуються затверджених маршрутів

Під час спорудження газоповоду нехтують екологічними обмеженнями – зокрема, мовиться про добудову гілки "Б". Судна не дотримуються маршруту під час переходу з порту Мукран, що у Німеччини, до місця робіт у морській зоні Данії.

На великих глибинах трубу укладають удвічі швидше

У СЗРУ стверджують, що судна "Фінвал", "Умка", криголами "Владислав Стрижов" та "Юрій Топчев" неодноразово проходили в німецьких територіальних водах через зону зимівлі птахів. Там рух заборонений.

Важливо! Росія поновила активні роботи з добудови трубопроводу. На глибинах 65 – 70 метрів труба укладається вдвічі швидше, ніж на значно менших глибинах.