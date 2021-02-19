Росія руйнує екосистему, аби добудувати "Північний потік-2" до конкретної дати, – розвідка
Будівництво "Північного потоку-2" загрожує не лише енергетичній безпеці країн Європи, а й екосистемі Балтійського моря. За даними Служби зовнішньої розвідки, Росія нехтує технологічними вимогами, аби добудувати газопровід до 12 червня.
Джерело:Служба зовнішньої розвідки України
Таку дату, кажуть українські розвідники, обрали невипадково – це день Росії.
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Судна не дотримуються затверджених маршрутів
Під час спорудження газоповоду нехтують екологічними обмеженнями – зокрема, мовиться про добудову гілки "Б". Судна не дотримуються маршруту під час переходу з порту Мукран, що у Німеччини, до місця робіт у морській зоні Данії.
На великих глибинах трубу укладають удвічі швидше
У СЗРУ стверджують, що судна "Фінвал", "Умка", криголами "Владислав Стрижов" та "Юрій Топчев" неодноразово проходили в німецьких територіальних водах через зону зимівлі птахів. Там рух заборонений.
Що відомо про добудову "Північного потоку-2"?
Росія вже припиняла роботи над проєктом через санкції США, проте наприкінці грудня 2020 року будівництво все-таки відновили. На припиненні проєкту наполягають депутати Європарламенту. А у США, як інформують ЗМІ, от-от мають оприлюднити нові обмеження.
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