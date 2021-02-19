Строительство "Северного потока-2" грозит не только энергетической безопасности стран Европы, но и экосистеме Балтийского моря. По данным Службы внешней разведки, Россия пренебрегает технологическими требованиями, чтобы достроить газопровод до 12 июня.

Такую дату, говорят украинские разведчики, выбрали неслучайно – это день России.

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Суда не соблюдают утвержденные маршруты

При сооружении газоповода пренебрегают экологическими ограничениями – в частности, говорится о достройке ветви "Б". Суда не соблюдают маршруты при переходе из порта Мукран, что в Германии, к месту работ в морской зоне Дании.

На больших глубинах трубу укладывают в два раза быстрее

В СВРУ утверждают, что суда "Финвал", "Умка", ледоколы "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев" неоднократно проходили в немецких территориальных водах через зону зимовки птиц. Там движение запрещено.

Важно! Россия возобновила активные работы по достройке трубопровода. На глубинах 65 – 70 метров труба укладывается в два раза быстрее, чем на значительно меньших глубинах.