Россия разрушает экосистему, чтобы достроить "Северный поток-2" до конкретной даты, – разведка
Строительство "Северного потока-2" грозит не только энергетической безопасности стран Европы, но и экосистеме Балтийского моря. По данным Службы внешней разведки, Россия пренебрегает технологическими требованиями, чтобы достроить газопровод до 12 июня.
Источник:Служба внешней разведки Украины
Такую дату, говорят украинские разведчики, выбрали неслучайно – это день России.
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Суда не соблюдают утвержденные маршруты
При сооружении газоповода пренебрегают экологическими ограничениями – в частности, говорится о достройке ветви "Б". Суда не соблюдают маршруты при переходе из порта Мукран, что в Германии, к месту работ в морской зоне Дании.
На больших глубинах трубу укладывают в два раза быстрее
В СВРУ утверждают, что суда "Финвал", "Умка", ледоколы "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев" неоднократно проходили в немецких территориальных водах через зону зимовки птиц. Там движение запрещено.
Что известно о достройке "Северного потока-2"?
Россия уже прекращала работы над проектом из-за санкций США, однако в конце декабря 2020 года строительство все-таки возобновили. На прекращении проекта настаивают депутаты Европарламента. А в США, как информируют СМИ, вот-вот должны обнародовать новые ограничения.
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