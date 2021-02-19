Власти Соединенных Штатов опубликуют доклад о новых ограничениях против проекта "Северный поток-2". По информации СМИ, о санкциях объявят уже 19 февраля.

По данным источников, Германию американские санкции задеть не должны.

К теме Нет никаких сигналов, что "Северный поток-2" вынесут за рамки санкций, – Шмыгаль

Ограничения будут касаться небольшого количества компаний, связанных с Россией. Немецкие организации, которые сотрудничают с проектом, не тронут, чтобы не вызвать неудовольствие официального Берлина.

Конгрессмены просили Блинкена рассказать о новых санкциях

Отметим, что ранее о новых санкциях против "Северного потока-2" напомнили конгрессмены. Представители Палаты представителей США обратились к госсекретарю Энтони Блинкену, чтобы тот рассказал о планах относительно ограничений.

Ранее группа членов американского Конгресса США обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с требованием предоставить сведения о планах по введению санкций против газопровода "Северный поток-2".

В частности, политиков интересует:

статус проекта после якобы возобновления работ;

перечень компаний, которые перестали сотрудничать с проектом,

статус консультаций с партнерами в Европе;

планы администрации Байдена касаемо проекта.