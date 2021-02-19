США таки представят новые санкции в отношении "Северного потока-2", Германию не затронут, – СМИ
Власти Соединенных Штатов опубликуют доклад о новых ограничениях против проекта "Северный поток-2". По информации СМИ, о санкциях объявят уже 19 февраля.
Источник:Bloomberg
По данным источников, Германию американские санкции задеть не должны.
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Ограничения будут касаться небольшого количества компаний, связанных с Россией. Немецкие организации, которые сотрудничают с проектом, не тронут, чтобы не вызвать неудовольствие официального Берлина.
Конгрессмены просили Блинкена рассказать о новых санкциях
Отметим, что ранее о новых санкциях против "Северного потока-2" напомнили конгрессмены. Представители Палаты представителей США обратились к госсекретарю Энтони Блинкену, чтобы тот рассказал о планах относительно ограничений.
Ранее группа членов американского Конгресса США обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с требованием предоставить сведения о планах по введению санкций против газопровода "Северный поток-2".
В частности, политиков интересует:
- статус проекта после якобы возобновления работ;
- перечень компаний, которые перестали сотрудничать с проектом,
- статус консультаций с партнерами в Европе;
- планы администрации Байдена касаемо проекта.
Что известно о проекте "Северный поток-2"?
Из-за мощных санкций США Россия прекратила прокладывание "Северного потока-2" в 2019 году. Однако в конце 2020 года строительство снова возобновили. На остановке работ настаивают и депутаты Европарламента.
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