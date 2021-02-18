Члены Палаты представителей попросили у госсекретаря Энтони Блинкера предоставить планы администрации Джо Байдена о санкциях против "Северного потока-2". Конгрессмены хотят узнать о статусе проекта после сообщений о якобы возобновлении работ 7 февраля.

Представители двух партий просят также рассмотреть информацию о судах, которые вели или ведут любые работы в рамках проекта, что было зафиксировано с начала года.

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Обращаемся к Вам с просьбой предоставить информацию о планах введения санкций администрацией Байдена против "Северного потока-2", предусмотренных Законом о защите энергетической безопасности Европы (PEESA) с изменениями, внесенными в Закон о разъяснении энергетической безопасности Европы (PEESCA),

– говорится в письме конгрессменов.

Конгресс хочет получить сведения о конкретных шагах внедрения новых санкций, в частности:

статус проекта после сообщений о якобы возобновлении работ 7 февраля;

перечень компаний, которые оставили проект после объявления санкций;

статус консультаций с партнерами в Европе,

любые предложения со стороны администрации Байдена по российскому проекту газопровода.

В США опасаются влияния России на Европу

Члены Палаты представителей считают, что в случае завершения строительства "Северный поток-2" позволит режиму Путина в дальнейшем использовать российские энергетические ресурсы как оружие, чтобы оказывать политическое давление по всей Европе.

Это также позволит Путину пустить газ в обход Украины, лишив Киев критически важных доходов от транзита и сделав его более уязвимым к российской агрессии,

– добавили в письме.

Документ подписали конгрессмены Майкл Маккол, Марси Каптур, Адам Кинзингер, Рубен Галлего.

Государственный департамент пока не дал публичного ответа на письмо.

Обратите внимание! Если России удастся достроить "Северный поток-2", то Украина ежегодно будет терять около 1,5 миллиарда долларов.