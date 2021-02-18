"Северный поток-2" позволит Путину давить на Европу: Конгресс просит отчитаться о санкциях
Члены Палаты представителей попросили у госсекретаря Энтони Блинкера предоставить планы администрации Джо Байдена о санкциях против "Северного потока-2". Конгрессмены хотят узнать о статусе проекта после сообщений о якобы возобновлении работ 7 февраля.
Представители двух партий просят также рассмотреть информацию о судах, которые вели или ведут любые работы в рамках проекта, что было зафиксировано с начала года.
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Обращаемся к Вам с просьбой предоставить информацию о планах введения санкций администрацией Байдена против "Северного потока-2", предусмотренных Законом о защите энергетической безопасности Европы (PEESA) с изменениями, внесенными в Закон о разъяснении энергетической безопасности Европы (PEESCA),
– говорится в письме конгрессменов.
Конгресс хочет получить сведения о конкретных шагах внедрения новых санкций, в частности:
- статус проекта после сообщений о якобы возобновлении работ 7 февраля;
- перечень компаний, которые оставили проект после объявления санкций;
- статус консультаций с партнерами в Европе,
- любые предложения со стороны администрации Байдена по российскому проекту газопровода.
В США опасаются влияния России на Европу
Члены Палаты представителей считают, что в случае завершения строительства "Северный поток-2" позволит режиму Путина в дальнейшем использовать российские энергетические ресурсы как оружие, чтобы оказывать политическое давление по всей Европе.
Это также позволит Путину пустить газ в обход Украины, лишив Киев критически важных доходов от транзита и сделав его более уязвимым к российской агрессии,
– добавили в письме.
Документ подписали конгрессмены Майкл Маккол, Марси Каптур, Адам Кинзингер, Рубен Галлего.
Государственный департамент пока не дал публичного ответа на письмо.
"Северный поток-2": что известно
- В 2019 году благодаря санкциям США Россия вынуждена была остановить строительство газопровода.
- Однако в декабре 2020 года работы по прокладке труб восстановили.
- В США сенаторы призвали президента Джо Байдена применить новые санкции против "Северного потока-2".
- По словам главы американского государства, "Северный поток-2" – это плохая идея для Европы.
- Депутаты Европарламента также попросили остановить строительство.
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