Члени Палати представників попросили у держсекретаря Ентоні Блінкера надати плани адміністрації Джо Байдена щодо санкцій проти "Північного потоку-2". Конгресмени хочуть дізнатись про статус проєкту після повідомлень про нібито відновлення робіт 7 лютого.

Представники двох партій просять також розглянути інформацію щодо суден, які вели або ведуть будь-які роботи в рамках проєкту, що було зафіксовано з початку року.

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Звертаємось до Вас із проханням надати інформацію про плани введення санкцій адміністрацією Байдена проти "Північного потоку-2", передбачені Законом про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA) зі змінами, внесеними до Закону про роз'яснення щодо енергетичної безпеки Європи (PEESCA),

– йдеться у листі конгресменів.

Конгрес хоче отримати відомості щодо конкретних кроків впровадження нових санкцій, зокрема:

Статус проєкту після повідомлень про нібито відновлення робіт 7 лютого;

перелік компаній, які залишили проєкт після оголошення санкцій;

статус консультацій з партнерами у Європі;

будь-які пропозиції з боку адміністрації Байдена щодо російського проєкту газопроводу.

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Члени Палати представників вважають, що у випадку завершення будівництва "Північний потік-2" дозволить режиму Путіна надалі використовувати російські енергетичні ресурси як зброю, щоб чинити політичний тиск по всій Європі.

Це також дозволить Путіну пустити газ в обхід України, позбавивши Київ критично важливих доходів від транзиту та зробивши його більш вразливим до російської агресії,

– додали у листі.

Документ підписали конгресмени Майкл Маккол, Марсі Каптур, Адам Кінзінгер, Рубен Галлего.

Державний департамент поки не дав публічної відповіді на лист.

Зверніть увагу! Якщо Росії вдасться добудувати "Північний потік-2", то Україна щороку втрачатиме близько 1,5 мільярда доларів.