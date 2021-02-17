Президент Росії Володимир Путін заявив, що Захід накладає на проєкт "Північний потік-2" санкції через плани на Україну. Вирішив відповісти главі Кремля очільник НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв. Він зауважив, що побудова газопроводу – безглузда економічно, проте для Москви має політичне значення.

Про те, що категорично не погоджується з Путіним, Коболєв написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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"Північний потік-2" – це передусім інструмент, щоб зробити Україну беззахисною перед російською військовою агресією. Тому для нього (Путіна – 24 канал) цей економічно безглуздий проєкт має цілком відчутний геополітичний сенс,

– зауважив очільник "Нафтогазу України".

ГТС – частина системи оборони

На думку Коболєва, українська ГТС є елементом системи оборони, адже Україна є важливим транзитером газу до Німеччини, Франції та Італії. Як тільки Росія знайде шлях обійти Україну та перенаправити газові потоки, українська ГТС стане просто мережею газопроводів.

Тоді наша країна стане набагато більш вразливою перед російською агресією. Саме тому зупинити "Північний потік-2" – це без перебільшення питання життя чи смерті для наших громадян. Ні, Україна не зможе "жити з цим" і обійтися без жертв,

– написав Коболєв.

Путін назвав Україну "геополітичним проєктом" Заходу

Як повідомляла "Українська правда", думками щодо санкцій через "Північний потік-2" Путін поділився на зустрічі з депутатами Держдуми. Глава Кремля закинув західним державам те, що вони перетворили Україну на "геополітичний проєкт". І, мовляв, обмеження встановлюють не через дії Росії, а саме через плани на Україну.

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