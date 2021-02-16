Адміністрація президента США Джо Байдена, ймовірно, почала перемовини з Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Обговорюють загрозу санкцій для компаній, залучених до будівництва газопроводу.

У вівторок нібито настає крайній термін, щоб оголосити список компаній, які потраплять до санкцій. Про це заявив один з високопосадовців Німеччини.

Важливо Німеччина готується до переговорів зі США щодо "Північного потоку-2": Україна у фокусі