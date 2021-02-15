Предметні переговори між урядами Німеччини та США за проєктом "Північний потік-2" поки не велися. Хоч сенатори вже закликали Джо Байдена накласти нові санкції на трубопровід, питання не вирішуватиметься "автоматично", а лише після ґрунтовних обговорень.

Одним із важелів, через які рішення буде складним, це можливий тиск з боку Києва. Німеччина ж зобов'язувалася спинити потік газу, якщо Кремль використовував його як зброю проти України.

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Перемовин ще не було

Прямих переговорів між урядами США та Німеччини щодо "Північного потоку-2" ще наразі не було. Однією з причин цього є те, що важливі посади у Вашингтоні ще не розподілені.

Федеральний міністр економіки Німеччини Пітер Альтмаєр очікує на те, щоб у новій адміністрації США визначили відповідальних осіб, з якими він буде надалі контактувати.

Сторони можуть піти на компроміс

Однак загальний настрій теми вже задали: динаміка суперечок змінюється. Логіка конфронтації, на яку експрезидент Дональд Трамп чинив тиск, починає поступатися волі до компромісів. До них готові і США, і Німеччина.

Згідно з інформацією Handelsblatt, федеральний уряд стурбований питанням про те, як можна розвіяти занепокоєння США щодо "Північного потоку-2".

Тиск на Україну

Ідея полягає в тому, щоб створити технічні та законодавчі вимоги до трубопроводу, який буде зупинений у разі потреби. Тобто його можуть запустити, але в разі потреби "скрутити".

Наприклад, коли Росія намагатиметься тиснути на Україну, скорочуючи поставки газу. В принципі, федеральний уряд Німеччини відкритий для обговорення цієї пропозиції із США.

Федеральний уряд вважає, що політичну декларацію варто розглянути. У ній Німеччина зобов'язується зупинити імпорт через "Північний потік-2", якщо Кремль використовує енергоносії як зброю проти сусідніх країн.

Однак таке політичне розуміння також викликає питання. Після отримання дозволу на експлуатацію трубопроводу його не можна просто "перекрити". Власники, можливо, вимагатимуть відшкодування збитків.

Роль Німеччини у "Північному потоці-2"

Віцеканцлер Німеччини Олаф Шольц у серпні 2020 року адресував адміністрації Дональда Трампа звернення. У листі йдеться про мільярдну інвестицію з боку Німеччини у трубопровід.

Німеччина готова була виділити ці гроші для спорудження на своїй території терміналу для прийому американського скрапленого природного газу. Натомість США мали відмовитися застосувати санкції проти "Північного потоку-2".

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