Залишилося менше 5%: Росія заявила, що добудує "Північний потік-2"
Росія заявила, що їй залишилося добудувати менше як 5% газопроводу "Північний потік-2". Віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак переконує, що проєкт нібито реалізують, незважаючи на санкції з боку США.
Джерело:24 канал
За словами Новака, реалізувати проєкт насамперед допомагають іноземні компанії. Їм начебто потрібне газопостачання з Росії. Віцепрем'єр-міністра цитують російські ЗМІ.
Актуально Америка обіцяє нові санкції проти "Північного потоку-2", – Держдепартамент США
Компанія "Газпром" створила спільне підприємство, яке практично вже більш ніж на 95% реалізувало цей проєкт,
– наголосив Новак.
Російський політик також поскаржився на "деструктивний підхід з боку США". На думку Новака, він лише затягує процес.
Що думає про "Північний потік-2" світ:
- 10 лютого європарламентарі закликали світ зупинити будівництво "Північного потоку-2". Газопровід підриває безпеку і політичну цілісність Європи.
- 12 лютого сенатори США надіслали Джо Байдену лист. У ньому політики просять президента США застосувати нові санкції проти "Північного потоку-2". Сенатори переконані: цьому небезпечному проєкту варто покласти край.
- 13 лютого сейм Польщі заявив про намір ухвалити резолюцію щодо "Північного потоку-2". Його метою буде закликати Німеччину негайно зупинити будівництво газопроводу.
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